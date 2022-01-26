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    Бабиков: Я буду стараться становиться еще более лучшим стрелком и биатлонистом

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    Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал выигранный Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок.

    Антон Бабиков
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    Антон Бабиков

    Бабиков набрал 97 очков. В первой индивидуальной гонке — в Обертиллиахе — он был четвертым, на этапе в Брежно-Осрблье не выступал, а на чемпионате Европы в Арбере занял 2-е место.

    Второе место занял француз Оскар Ломбардо (94 очка), третье — норвежец Сверре Дален Аспенес (88), четвертое — Юстус Штрелов из Германии (82). Пятый — россиянин Никита Поршнев (79).

    «Старт был действительно хорош — хорошая скорость и условия на стрельбе. Но после половины дистанции я почувствовал, что сегодня не полон сил.

    Я просто старался бороться на стрельбе и на каждом круге. Думаю, что это была хорошая гонка.

    Перед гонкой и даже после финиша я не думал о глобусе в зачёте индивидуальных гонок. Узнал об этом только на цветочной церемонии.

    Конечно, я рад этому, потому что это означает, что вся моя работа на огневом рубеже приносит некоторые результаты.

    Я счастлив, и постараюсь улучшить свои показатели, расти и становиться еще более отличным стрелком и биатлонистом в каждой гонке», — приводит слова Бабикова пресс-служба IBU.

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