Бабиков: Я буду стараться становиться еще более лучшим стрелком и биатлонистом

Российский биатлонистпрокомментировал выигранный Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок.

Бабиков набрал 97 очков. В первой индивидуальной гонке — в Обертиллиахе — он был четвертым, на этапе в Брежно-Осрблье не выступал, а на чемпионате Европы в Арбере занял 2-е место.

Второе место занял француз Оскар Ломбардо (94 очка), третье — норвежец Сверре Дален Аспенес (88), четвертое — Юстус Штрелов из Германии (82). Пятый — россиянин Никита Поршнев (79).

«Старт был действительно хорош — хорошая скорость и условия на стрельбе. Но после половины дистанции я почувствовал, что сегодня не полон сил.

Я просто старался бороться на стрельбе и на каждом круге. Думаю, что это была хорошая гонка.

Перед гонкой и даже после финиша я не думал о глобусе в зачёте индивидуальных гонок. Узнал об этом только на цветочной церемонии.

Конечно, я рад этому, потому что это означает, что вся моя работа на огневом рубеже приносит некоторые результаты.

Я счастлив, и постараюсь улучшить свои показатели, расти и становиться еще более отличным стрелком и биатлонистом в каждой гонке», — приводит слова Бабикова пресс-служба IBU.