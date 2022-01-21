Нигматуллина заняла 10 место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Италии

Ульяна Нигматуллина Фото: globallookpress.com
Отставание от лидера Жюстин Брезаз-Буше составило 2 минуты 58,9 секунд. Также Нигматуллина совершила 2 промаха.
Второй стала француженка Жулия Симон +51,1 (2), а замкнула тройку призеров представительница Швеции Мона Брурссон +1.37,2 (2).
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км.
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) — 42.20,6 (1).
2. Жулия Симон (Франция) — 51,1 (2)
3. Мона Брурссон (Швеция) +1.37,2 (2).
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10. Ульяна Нигматуллина (Россия) +2.58,9 (2)
63. Валерия Васнецова (Россия) +7.05,4 (7)
65. Ирина Казакевич (Россия) +7.21,7 (6).