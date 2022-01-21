ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Жота в огне. Дубль португальца вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги
  • 17:28
    • «Спартак» объявил о переходе Пруцева
  • 17:19
    • Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Испании
  • 17:07
    • Хачанов проиграл Надалю в в третьем круге Australian Open
  • 14:00
    • Азмун может перейти в «Бёрнли» за € 12 млн
  • 13:46
    • Наоми Осака проиграла Анисимовой в третьем круге Australian Open
    Все новости спорта

    Нигматуллина заняла 10 место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Италии

    Прочие Календарь и медали ЧМ по биатлону Биатлон Чемпионат мира по биатлону
    Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина заняла 10 место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Италии.

    Ульяна Нигматуллина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ульяна Нигматуллина

    Отставание от лидера Жюстин Брезаз-Буше составило 2 минуты 58,9 секунд. Также Нигматуллина совершила 2 промаха.

    Второй стала француженка Жулия Симон +51,1 (2), а замкнула тройку призеров представительница Швеции Мона Брурссон +1.37,2 (2).

    Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км.

    1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) — 42.20,6 (1).
    2. Жулия Симон (Франция) — 51,1 (2)
    3. Мона Брурссон (Швеция) +1.37,2 (2).

    10. Ульяна Нигматуллина (Россия) +2.58,9 (2)
    63. Валерия Васнецова (Россия) +7.05,4 (7)
    65. Ирина Казакевич (Россия) +7.21,7 (6).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лион» продлит серию «Сент-Этьена»?
  • «Лион» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 2.95
    •
  • «Бетис» и «Эспаньол» снова сыграют вничью?
  • «Эспаньол» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Сможет ли «Лацио» прервать серию «Аталанты»?
  • «Лацио» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 21 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Лион — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Эспаньол — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лацио — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Севилья — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.52
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кырстя — Павлюченкова
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному