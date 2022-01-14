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    Фигурист Кондратюк стал победителем чемпионата Европы в Таллине

    Прочие Фигурное катание Чемпионат Европы по фигурному катанию
    Российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом Европы на турнире в Таллине.

    Марк Кондратюк
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    Марк Кондратюк

    18-летний спортсмен набрал 286,56 балла и впервые в своей карьере выиграл чемпионат Европы.

    Второе место занял итальянец Даниэль Грассль (278,48), а третье — Денис Васильев (272,08) из Латвии.

    Россияне Андрей Мозалев (265,69) и Евгений Семененко (260,00) заняли 4-е и 5 места соответственно.

    Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2022

    Таллин, Эстония

    Мужчины

    1. Марк Кондратюк (Россия) — 286,56

    2. Даниэль Грассль (Италия) — 278,48

    3. Денис Васильев (Латвия) — 272,08

    4. Андрей Мозалев (Россия) — 265,69

    5. Евгений Семененко (Россия) — 260,00

    6. Морис Квителашвили (Грузия) — 253,91

    7. Кевин Аймо (Франция) — 252,21

    8. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 244,70

    9. Габриэле Франгипани (Италия) — 238,95

    10. Михал Бржезина (Чехия) — 238,38

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