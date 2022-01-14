Фигурист Кондратюк стал победителем чемпионата Европы в Таллине

18-летний спортсмен набрал 286,56 балла и впервые в своей карьере выиграл чемпионат Европы.
Второе место занял итальянец Даниэль Грассль (278,48), а третье — Денис Васильев (272,08) из Латвии.
Россияне Андрей Мозалев (265,69) и Евгений Семененко (260,00) заняли 4-е и 5 места соответственно.
Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2022
Таллин, Эстония
Мужчины
Таллин, Эстония
Мужчины
1. Марк Кондратюк (Россия) — 286,56
2. Даниэль Грассль (Италия) — 278,48
3. Денис Васильев (Латвия) — 272,08
4. Андрей Мозалев (Россия) — 265,69
5. Евгений Семененко (Россия) — 260,00
6. Морис Квителашвили (Грузия) — 253,91
7. Кевин Аймо (Франция) — 252,21
8. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 244,70
9. Габриэле Франгипани (Италия) — 238,95
10. Михал Бржезина (Чехия) — 238,38