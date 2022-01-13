Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы с мировым рекордом

Валиева, исполнившая тройной аксель тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным тулупом, получила за свой прокат 90,45 балла.
Еще одна россиянка Александра Трусова занимает третье место перед произвольной программой. Из-за падения с тройного акселя она набрала только 75,13 балла.
퀸 #kamilavalieva #Eurofigure pic.twitter.com/cgJDPA2SZy— 사미🐯 (@mikurinmom) January 13, 2022
На второй строчке находится бельгийка Луна Хендрикс (76,25).
Анна Шербакова, упавшая с тройного лутца, который должен был быть в каскаде с тройным риттбергером, пока что занимает четвертое место.
Произвольные программы девушки представят в субботу, 15 января.
Чемпионат Европы по фигурному катанию (Таллин, Эстония)
Женщины. Короткая программа
1. Камила Валиева (Россия) — 90,45
2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 76,25
3. Александра Трусова (Россия) — 75,13
4. Анна Щербакова (Россия) — 69,05
5. Екатерина Куракова (Польша) — 67,47
6. Анастасия Губанова (Грузия) — 67,02
7. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 65,47
8. Виктория Сафонова (Беларусь) — 63,07
9. Алексия Паганини (Швейцария) — 62,32
10. Леа Серна (Франция) — 61,16
11. Николь Шотт (Германия) — 61,86
12. Ольга Микутина (Австрия) — 60,16
13. Элишка Бржезинова (Чехия) — 59,62
14. Марина Пирреда (Италия) — 59,53
15. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 59,16
16. Йенни Сааринен (Финляндия) — 58,93
17. Нина Петрыкина (Эстония) — 58,30