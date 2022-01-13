Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы с мировым рекордом

Россиянкалидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине.

Валиева, исполнившая тройной аксель тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным тулупом, получила за свой прокат 90,45 балла.

Еще одна россиянка Александра Трусова занимает третье место перед произвольной программой. Из-за падения с тройного акселя она набрала только 75,13 балла.

На второй строчке находится бельгийка Луна Хендрикс (76,25).

Анна Шербакова, упавшая с тройного лутца, который должен был быть в каскаде с тройным риттбергером, пока что занимает четвертое место.

Произвольные программы девушки представят в субботу, 15 января.

Чемпионат Европы по фигурному катанию (Таллин, Эстония)

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 90,45

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 76,25

3. Александра Трусова (Россия) — 75,13

4. Анна Щербакова (Россия) — 69,05

5. Екатерина Куракова (Польша) — 67,47

6. Анастасия Губанова (Грузия) — 67,02

7. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 65,47

8. Виктория Сафонова (Беларусь) — 63,07

9. Алексия Паганини (Швейцария) — 62,32

10. Леа Серна (Франция) — 61,16

11. Николь Шотт (Германия) — 61,86

12. Ольга Микутина (Австрия) — 60,16

13. Элишка Бржезинова (Чехия) — 59,62

14. Марина Пирреда (Италия) — 59,53

15. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 59,16

16. Йенни Сааринен (Финляндия) — 58,93

17. Нина Петрыкина (Эстония) — 58,30