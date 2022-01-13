ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рюдигер принес победу «Челси»«Челси» громко прихлопнул надежды «Тоттенхэма» на трофей
  • 18:06
    • Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы с мировым рекордом
  • 13:26
    • «Химки» сообщили о переходе Жиркова
    Все новости спорта

    Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы с мировым рекордом

    Прочие Фигурное катание Чемпионат Европы по фигурному катанию
    Россиянка Камила Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине.

    Камила Валиева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Камила Валиева

    Валиева, исполнившая тройной аксель тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным тулупом, получила за свой прокат 90,45 балла.

    Еще одна россиянка Александра Трусова занимает третье место перед произвольной программой. Из-за падения с тройного акселя она набрала только 75,13 балла.

    На второй строчке находится бельгийка Луна Хендрикс (76,25).

    Анна Шербакова, упавшая с тройного лутца, который должен был быть в каскаде с тройным риттбергером, пока что занимает четвертое место.

    Произвольные программы девушки представят в субботу, 15 января.

    Чемпионат Европы по фигурному катанию (Таллин, Эстония)

    Женщины. Короткая программа

    1. Камила Валиева (Россия) — 90,45

    2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 76,25

    3. Александра Трусова (Россия) — 75,13

    4. Анна Щербакова (Россия) — 69,05

    5. Екатерина Куракова (Польша) — 67,47

    6. Анастасия Губанова (Грузия) — 67,02

    7. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 65,47

    8. Виктория Сафонова (Беларусь) — 63,07

    9. Алексия Паганини (Швейцария) — 62,32

    10. Леа Серна (Франция) — 61,16

    11. Николь Шотт (Германия) — 61,86

    12. Ольга Микутина (Австрия) — 60,16

    13. Элишка Бржезинова (Чехия) — 59,62

    14. Марина Пирреда (Италия) — 59,53

    15. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 59,16

    16. Йенни Сааринен (Финляндия) — 58,93

    17. Нина Петрыкина (Эстония) — 58,30

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли «Ливерпуль» играть всерьез?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • «Атлетико» и «Атлетик» не порадуют результативностью?
  • «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Наполи» имеет хорошие шансы на победу
  • «Наполи» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 13 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Флорида — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Карацев — Эванс
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Опелка — Маррей
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному