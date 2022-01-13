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    Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Европы

    Прочие Фигурное катание Чемпионат Европы по фигурному катанию
    На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) завершились соревнования спортивных пар.

    Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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    Анастасия Мишина/Александр Галлямов

    Российские дуэты заняли весь пьедестал. Лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, впервые завоевавшие титул сильнейших на континенте. Мишина и Галлямов обновили сразу два мировых рекорда.

    Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, также побившие прежний мировой рекорд в сумме двух программ.

    Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
    Спортивные пары

    1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 239,82
    2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 236,43
    3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 227,23.
    4. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) — 184,05.
    5. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 178,90.

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