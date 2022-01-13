Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Европы

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) завершились соревнования спортивных пар.

Российские дуэты заняли весь пьедестал. Лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, впервые завоевавшие титул сильнейших на континенте. Мишина и Галлямов обновили сразу два мировых рекорда.

Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, также побившие прежний мировой рекорд в сумме двух программ.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Спортивные пары



1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 239,82

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 236,43

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 227,23.

4. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) — 184,05.

5. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 178,90.