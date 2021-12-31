Большунов стал вторым в мужском масс-старте «Тур де Ски», Сорина — третья в женском

Российский лыжникзанял второе место в мужском масс-старте на 15 километров свободным стилем в рамках второго этапа «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клэбо, который оторвался от соперников на последнем круге. замкнул тройку призеров другой норвежец Сьюр Рёте.

Также стоит отметить, что 31 декабря Большунову исполнилось 25 лет. Россиянин является действующим победителем «Тур де Ски».

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Второй этап

Мужчины. Масс-старт

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 32.26,4

2. Александр Большунов (Россия) +3,4

3. Сьюр Рёте (Норвегия) +4,0

...10. Иван Якимушкин (Россия) +35,2

11. Денис Спицов (Россия) +35,3

...18. Андрей Мельниченко (Россия) +42,0

...23. Алексей Червоткин (Россия) +52,6

...31. Глеб Ретивых (Россия) +58,4

32. Илья Семиков (Россия) +59,4

...44. Александр Терентьев (Россия) +1.11,8

...46. Артём Мальцев (Россия) +1.16,5

В женском масс-старте на 10 километров свободным стилем победу одержала представительница сборной США Джессика Диггинс, второй стала шведка Фрида Карлссон.

Россиянка Татьяна Сорина пришла к финишу третьей. По ходу гонки российская спортсменка сломала палку, но все равно смогла прорваться на подиум.

Женщины. Масс-старт, 10 км. Свободный стиль

1. Джессика Диггинс (США) — 21.30,8.

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 0,5.

3. Татьяна Сорина (Россия) +0,8…

8. Наталья Непряева (Россия) +8,0…

40. Анастасия Рыгалина (Россия) +1.06,7…

42. Екатерина Смирнова (Россия) +1.22,1…

44. Лилия Васильева (Россия) +1.24,0…

56. Христина Мацокина (Россия) +1.53,1…

61. Яна Кирпиченко (Россия) +2.28,5.