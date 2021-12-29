Юлия Ступак снялась с «Тур де Ски»

Российская лыжницабольше не выступит на «Тур де Ски». Об этом она сообщила сегодня после гонки в швейцарском Ленцерхайде.

В прошедшей ранее классической разделке на 10 км на первом этапе Тура Ступак остановилась на седьмой позиции (второй результат среди россиянок) в финишном протоколе. Победительницей гонки стала финка Кертту Нисканен, второе место заняла шведка Эбба Андерссон, третье — россиянка Наталья Непряева. Ещё одна россиянка Татьяна Сорина финишировала восьмой.

«Этот турнир для меня закончен. Решение было принято давно, еще после прошлого "Тур де Ски" я решила, что в этом сезоне это будет тот старт, на который я не ориентируюсь. По сезону я готовила к этому Маркуса, говорили об этом с Еленой Валерьевной (Вяльбе). Я отправляюсь к семье, ребенку. Ближайшие 10 дней проведу с ними», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».