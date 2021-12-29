ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» — «Ливерпуль»Фактор вратаря. Шмейхель помог «Лестеру» завершить год победой над «Ливерпулем»
  • 18:12
    • Большунов выиграл серебряную медаль в классической «разделке» на этапе «Тур де Ски»
  • 17:44
    • ЦСКА победил «Венецию» в борьбе за Кюизанса
  • 17:12
    • Юлия Ступак снялась с «Тур де Ски»
  • 16:47
    • Непряева взяла бронзу в классической гонке на 10 км в первом этапе «Тур де Ски»
  • 16:24
    • Селихов — лучший игрок «Спартака» в декабре
    Все новости спорта

    Юлия Ступак снялась с «Тур де Ски»

    Прочие Лыжи
    Российская лыжница Юлия Ступак больше не выступит на «Тур де Ски». Об этом она сообщила сегодня после гонки в швейцарском Ленцерхайде.

    Юлия Ступак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юлия Ступак

    В прошедшей ранее классической разделке на 10 км на первом этапе Тура Ступак остановилась на седьмой позиции (второй результат среди россиянок) в финишном протоколе. Победительницей гонки стала финка Кертту Нисканен, второе место заняла шведка Эбба Андерссон, третье — россиянка Наталья Непряева. Ещё одна россиянка Татьяна Сорина финишировала восьмой.

    «Этот турнир для меня закончен. Решение было принято давно, еще после прошлого "Тур де Ски" я решила, что в этом сезоне это будет тот старт, на который я не ориентируюсь. По сезону я готовила к этому Маркуса, говорили об этом с Еленой Валерьевной (Вяльбе). Я отправляюсь к семье, ребенку. Ближайшие 10 дней проведу с ними», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» потеряет очки в матче с «Брайтоном»?
  • «Челси» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Сумеет ли «Брентфорд» распечатать ворота «Ман Сити»?
  • «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Затащит ли Россия вторую победу?
  • Словакия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.32
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Словакия — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.46
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Авангард — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному