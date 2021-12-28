ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичГлавная интрига в теннисе — сыграет ли Джокович на Australian Open. Почему серб может пропустить турнир в Мельбурне
  • 15:07
    • «Зенит» согласовал условия личного контракта с форвардом «Крыльев» Сергеевым
  • 17:31
    • «Барселона» объявила о подписании нападающего «Ман Сити» Торреса
  • 17:19
    • Терентьев и Ретивых вышли в полуфинал спринта на первом этапе «Тур де Ски»
  • 11:34
    • Матч «Ювентус» — «Наполи» может не состояться из-за коронавируса
  • 02:55
    • Сборная России обыграла Швейцарию на МЧМ-2022
    Все новости спорта

    Терентьев и Ретивых вышли в полуфинал спринта на первом этапе «Тур де Ски»

    Прочие Лыжи
    В Ленцерхайде (Швейцария) состоялись четвертьфинальные забеги спринта свободным стилем у мужчин. От сборной России в соревнованиях участвовали Глеб Ретивых (10-й в квалификации), Александр Большунов (11-й), Артём Мальцев (14-й), Александр Терентьев (15-й) и Иван Якимушкин (29-й).

    Александр Терентьев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Терентьев

    В полуфиналы смогли выйти только Александр Терентьев и Глеб Ретивых.

    I полуфинал

    Йоханнес Клебо (Норвегия)
    Ришар Жуве (Франция)
    Эвен Нортуг (Норвегия)
    Лука Шанава (Франция)
    Федерико Пеллегрино (Италия)
    Глеб Ретивых (Россия)

    II полуфинал

    Валерио Гронд (Швейцария)
    Эрик Вальнес (Норвегия)
    Пол Голберг (Норвегия)
    Роман Фургер (Швейцария)
    Рено Же (Франция)
    Александр Терентьев (Россия)

    «Тур де Ски» — 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» тоже выиграет у «Лестера» с разгромным счетом?
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Добьют ли динамовцы серию побед до трех матчей?
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Сможет ли «Тоттенхэм» выиграть на поле «Саутгемптона»?
  • «Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Уотфорд — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Словакия U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Сиэтл — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному