ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед» чудом избежал пораженияПровал «МЮ» позволил «Ньюкаслу» поверить в спасение
  • 15:07
    • «Зенит» согласовал условия личного контракта с форвардом «Крыльев» Сергеевым
  • 17:31
    • «Барселона» объявила о подписании нападающего «Ман Сити» Торреса
  • 17:19
    • Терентьев и Ретивых вышли в полуфинал спринта на первом этапе «Тур де Ски»
  • 11:34
    • Матч «Ювентус» — «Наполи» может не состояться из-за коронавируса
  • 02:55
    • Сборная России обыграла Швейцарию на МЧМ-2022
    Все новости спорта

    Шведский лыжник обвинил Мальцева в неспортивном поведении

    Прочие Лыжи
    Шведский лыжник Калле Хальфварссон после конькового спринта на первом этапе «Туре де Ски» раскритиковал россиянина Артёма Мальцева, сообщает Expressen.

    Калле Хальфварссон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Калле Хальфварссон

    «Мальцев поступил неспортивно и некрасиво. Сейчас будут говорить про отмазки, но он испортил мне гонку. Я иду на хорошей скорости, но он выходит и сбивает мой темп. У него не было нужды так делать. Он не имел шансов на победу. Он мне помешал. Это неприятно.

    Разговаривали ли мы потом? Нет, я плохо говорю по-русски. Но, конечно, я разочарован. По новым правилам нельзя маневрировать, как это делал он. Может, они недостаточно ясны. Думаю, правила трудны для понимания. Насчёт того, нужно ли его дисквалифицировать… не знаю. Он не проехался по мне, но действовал неспортивно, заблокировал. Вот такая ситуация», — сказал Хальфварссон.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» тоже выиграет у «Лестера» с разгромным счетом?
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Затащит ли Россия вторую победу?
  • Словакия U20 — Россия U20. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Канадцы начнут уничтожать австрийцев с первых минут
  • Австрия U20 — Канада U20. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Словакия U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Австрия U20 — Канада U20
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швейцария U20 — США U20
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Сиэтл — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному