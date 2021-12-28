Шведский лыжник обвинил Мальцева в неспортивном поведении

Шведский лыжникпосле конькового спринта на первом этапе «Туре де Ски» раскритиковал россиянина, сообщает Expressen.

«Мальцев поступил неспортивно и некрасиво. Сейчас будут говорить про отмазки, но он испортил мне гонку. Я иду на хорошей скорости, но он выходит и сбивает мой темп. У него не было нужды так делать. Он не имел шансов на победу. Он мне помешал. Это неприятно.

Разговаривали ли мы потом? Нет, я плохо говорю по-русски. Но, конечно, я разочарован. По новым правилам нельзя маневрировать, как это делал он. Может, они недостаточно ясны. Думаю, правила трудны для понимания. Насчёт того, нужно ли его дисквалифицировать… не знаю. Он не проехался по мне, но действовал неспортивно, заблокировал. Вот такая ситуация», — сказал Хальфварссон.