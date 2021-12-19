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    Стали известны составы сборной России на январские этапы Кубка мира

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    Пресс-служба Союза биатлонистов России объявила мужской и женский составы сборной России на январские соревнования Кубка мира.

    Александр Логинов
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    Александр Логинов

    Мужской состав на Кубок мира: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков.

    У женщин, по словам старшего тренера Михаила Шашилова, заявлены Резцова, Нигматуллина, Миронова, Казакевич и Васнецова.

    При этом в тренерских штабах команд утверждают, что до Кубка мира в составах возможны изменения. Окончательные варианты будут названы после соревнований «Ижевской винтовки» (22-27 декабря).

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