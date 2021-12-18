«Мальчик, водочки мне принеси, я в Ижевск лечу». Куклина проанонсировала свое участие в «Ижевской винтовке»

Российская биатлонисткав шуточной форме отреагировала на непопадание на январские этапы Кубка мира.

«Мальчик, водочки мне принеси, я в Ижевск лечу», — написала Куклина, процитировав фильм Алексея Балабанова «Брат 2».

Еще один шанс выступить на январских этапах Кубка мира Куклина может получить в случае удачного результата на Кубке России, в том числе на соревнованиях «Ижевская винтовка».

По итогам ноябрьских и декабрьских этапов Кубка мира Куклина заняла 61-е место в общем зачете, а ее лучшим результатом стало 28-е место в индивидуальной гонке преследования на этапе в Эстерсунде.