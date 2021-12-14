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    Косторная останется в спорте на следующий олимпийский цикл

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    Чемпионка Европы Алена Косторная обратилась к болельщикам после снятия с чемпионата России из-за травмы.

    Алена Косторная
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    Алена Косторная

    Российская фигуристка сломала запястье и не выступит на чемпионате России, который будет отборочный стартом на чемпионат Европы и Олимпийские игры.

    «Я хочу сказать огромное спасибо моим болельщикам, которые меня всегда поддерживают, верят в меня и радуют; всем тем, кто пишет мне сообщения и комментарии с добрыми пожеланиями. Спасибо, что верите в меня.

    Мне очень приятно получать от вас такую добрую энергетику. Я очень постараюсь вас радовать в дальнейшем, ведь я остаюсь в фигурном катании еще на четыре года.

    Я вижу и все негативные комментарии. Спасибо людям и за них. Таким образом вы делаете меня сильнее. Вы можете говорить все, что угодно, но я знаю, что все смогу!», — написала фигуристка в своем инстаграме.

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