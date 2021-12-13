Косторная пропустит чемпионат России, где разыграют путёвки на Олимпиаду

«Не скажу, что за травма. Мы не называем диагнозы спортсменок.
Сроки восстановления? Алёне Косторной ограничили тренировочный процесс минимум на 20 дней — это рекомендация врачей», — сказал гендиректор ФФККР АлександрКоган «Чемпионату».
По информации «Матч ТВ», российская
Чемпионат России — 2022 пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).
Президент ФФКР Александр Горшков не стал отвечать на вопрос о шансах Косторной на Олимпиаду при пропуске чемпионата России.
«Шансы Косторной на Олимпиаду при пропуске ЧР? Новость о травме Алёны пришла только что, поэтому пока ничего сказать не могу», — сказал Горшков.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).