Косторная пропустит чемпионат России, где разыграют путёвки на Олимпиаду

Чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катаниииз-за травмы не примет участия в чемпионате России, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Не скажу, что за травма. Мы не называем диагнозы спортсменок.

Сроки восстановления? Алёне Косторной ограничили тренировочный процесс минимум на 20 дней — это рекомендация врачей», — сказал гендиректор ФФККР АлександрКоган «Чемпионату».

По информации «Матч ТВ», российская фигуристка получила перелом кисти . Сроки нахождения в гипсе не позволяют ей принять участие в национальном первенстве.

Чемпионат России — 2022 пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).

Президент ФФКР Александр Горшков не стал отвечать на вопрос о шансах Косторной на Олимпиаду при пропуске чемпионата России.

«Шансы Косторной на Олимпиаду при пропуске ЧР? Новость о травме Алёны пришла только что, поэтому пока ничего сказать не могу», — сказал Горшков.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).