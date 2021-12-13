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    Косторная пропустит чемпионат России, где разыграют путёвки на Олимпиаду

    Прочие Фигурное катание Олимпизм
    Чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная из-за травмы не примет участия в чемпионате России, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

    Алёна Косторная
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    Алёна Косторная

    «Не скажу, что за травма. Мы не называем диагнозы спортсменок.

    Сроки восстановления? Алёне Косторной ограничили тренировочный процесс минимум на 20 дней — это рекомендация врачей», — сказал гендиректор ФФККР АлександрКоган «Чемпионату».

    По информации «Матч ТВ», российская фигуристка получила перелом кисти. Сроки нахождения в гипсе не позволяют ей принять участие в национальном первенстве.

    Чемпионат России — 2022 пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).

    Президент ФФКР Александр Горшков не стал отвечать на вопрос о шансах Косторной на Олимпиаду при пропуске чемпионата России.

    «Шансы Косторной на Олимпиаду при пропуске ЧР? Новость о травме Алёны пришла только что, поэтому пока ничего сказать не могу», — сказал Горшков.

    Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).

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