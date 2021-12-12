Нуньес проиграла Джулианне Пенья на турнире UFC 269

Аманда Нуньес Фото: globallookpress.com
Пенья одержала победу удушающим приемом во втором раунде и отобрала у Нуньес титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
Стоит отметить, что бразильянка проводила шестую защиту пояса.
Для американки это победа стала 11-й в карьере при четырех поражения. Нуньес проиграла пятый бой из 26.
JULIANNA PENA. AND NEW. pic.twitter.com/aKm77njBXU— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) December 12, 2021
В главном бою чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра встретится с первым номером в рейтинге лучших бойцов легкой весовой категории Дастином Порье.