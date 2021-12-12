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    Нуньес проиграла Джулианне Пенья на турнире UFC 269

    Прочие Единоборства
    Бразильянка Аманда Нуньес проиграла американке Джулианне Пенье в со-главном поединке турнира UFC 269.

    Аманда Нуньес
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    Аманда Нуньес

    Пенья одержала победу удушающим приемом во втором раунде и отобрала у Нуньес титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

    Стоит отметить, что бразильянка проводила шестую защиту пояса.

    Для американки это победа стала 11-й в карьере при четырех поражения. Нуньес проиграла пятый бой из 26.

    В главном бою чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра встретится с первым номером в рейтинге лучших бойцов легкой весовой категории Дастином Порье.

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