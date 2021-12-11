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    Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ в Хохфильцене, Томшин — 10-й

    Прочие Биатлон
    Француз Кентен Фийон Майе стал победителем мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

    Кентен Фийон Майе
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    Кентен Фийон Майе

    Французский биатлонист быстрее всех преодолел дистанцию в 12,5 км , допустив 1 промах (33.52,0). Вторым пришел его соотечественник Эмильен Жаклен (1 промах, +32.1).

    Третье место изначально было присуждено еще одному французу Симону Дестье, но после пересмотра фотофиниша бронзовую медаль получил шведский спортсмен Себастьян Самуэльссон.

    Лучший результат из российских биатлонистов показал стартовавший 47-м Василий Томшин: он финишировал 10-м (0 промахов, +50.5).

    Биатлон. Кубок мира. 3-й этап
    Мужчины. Гонка преследования

    1. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 33.52,0 (1)
    2. Эмильен Жаклен (Франция) — 32,1 (1)
    3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 38,2 (2)
    4. Симон Дестье (Фрация) — 38,2 (1)
    5. Тарьей Бо (Норвегия) — 38,7 (2)
    6. Антон Смольский (Беларусь) — 41,8 (2)
    7. Феликс Ляйтнер (Австрия) — 46,3
    8. Теро Сеппяля (Финляндия) — 47,5 (1)
    9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) — 49,1 (1)
    10. Василий Томшин (Россия) — 50,5 (0)...
    12. Эдуард Латыпов (Россия) — 53,7 (3)...
    17. Александр Логинов (Россия) — 59,3 (3)
    18. Йоханнес Бо (Норвегия) — 1.06,5 (3)
    19. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — 1.09,4 (2)
    20. Карим Халили (Россия) — 1.11,0 (1)...
    34. Александр Поварницын (Россия) — 2.26,3 (2)

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