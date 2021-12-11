Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ в Хохфильцене, Томшин — 10-й

Французстал победителем мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Французский биатлонист быстрее всех преодолел дистанцию в 12,5 км , допустив 1 промах (33.52,0). Вторым пришел его соотечественник Эмильен Жаклен (1 промах, +32.1).

Третье место изначально было присуждено еще одному французу Симону Дестье, но после пересмотра фотофиниша бронзовую медаль получил шведский спортсмен Себастьян Самуэльссон.

Лучший результат из российских биатлонистов показал стартовавший 47-м Василий Томшин: он финишировал 10-м (0 промахов, +50.5).

Биатлон. Кубок мира. 3-й этап

Мужчины. Гонка преследования

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 33.52,0 (1)

2. Эмильен Жаклен (Франция) — 32,1 (1)

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 38,2 (2)

4. Симон Дестье (Фрация) — 38,2 (1)

5. Тарьей Бо (Норвегия) — 38,7 (2)

6. Антон Смольский (Беларусь) — 41,8 (2)

7. Феликс Ляйтнер (Австрия) — 46,3

8. Теро Сеппяля (Финляндия) — 47,5 (1)

9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) — 49,1 (1)

10. Василий Томшин (Россия) — 50,5 (0)...

12. Эдуард Латыпов (Россия) — 53,7 (3)...

17. Александр Логинов (Россия) — 59,3 (3)

18. Йоханнес Бо (Норвегия) — 1.06,5 (3)

19. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — 1.09,4 (2)

20. Карим Халили (Россия) — 1.11,0 (1)...

34. Александр Поварницын (Россия) — 2.26,3 (2)