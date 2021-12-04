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    Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Действующий чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию первого в истории Гран-при Саудовской Аравии.

    Льюис Хэмилтон
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    Льюис Хэмилтон

    Вторым финишировал партнер Хэмилтона по «Мерседесу» финн Валттери Боттас. Третьим стал лидер текущего общего зачета Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

    Ферстаппен опережал Хэмилтона в последнем сегменте, однако из-за ошибки в одном из поворотов попал в аварию и упустил лидерство.

    Россиянин Никита Мазепин, представляющий «Хаас», показал последний, 20-й результат.

    Напомним, гонка пройдет в воскресенье, 5 декабря. Начало в 20.30 по московскому времени.

    Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.27,511
    2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,111
    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,142
    4. Шарль Леклер («Феррари») +0,543
    5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,612
    6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,614
    7. Ландо Норрис («Макларен») +0,669
    8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,931
    9. Эстебан Окон («Альпин») +1,136
    10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,243

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Даниэль Риккардо («Макларен»)
    12. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
    13. Фернандо Алонсо («Альпин»)
    14. Джордж Расселл («Уильямс»)
    15. Карлос Сайнс («Феррари»)

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Николас Латифи («Уильямс»)
    17. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
    18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
    19. Мик Шумахер («Хаас»)
    20. Никита Мазепин («Хаас»)

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