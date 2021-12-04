Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии

Действующий чемпион мира «Формулы-1»выиграл квалификацию первого в истории Гран-при Саудовской Аравии.

Вторым финишировал партнер Хэмилтона по «Мерседесу» финн Валттери Боттас. Третьим стал лидер текущего общего зачета Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Ферстаппен опережал Хэмилтона в последнем сегменте, однако из-за ошибки в одном из поворотов попал в аварию и упустил лидерство.

Россиянин Никита Мазепин, представляющий «Хаас», показал последний, 20-й результат.

Напомним, гонка пройдет в воскресенье, 5 декабря. Начало в 20.30 по московскому времени.

Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.27,511

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,111

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,142

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,543

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,612

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,614

7. Ландо Норрис («Макларен») +0,669

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,931

9. Эстебан Окон («Альпин») +1,136

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,243

Не прошли в третий сегмент:

11. Даниэль Риккардо («Макларен»)

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

13. Фернандо Алонсо («Альпин»)

14. Джордж Расселл («Уильямс»)

15. Карлос Сайнс («Феррари»)

Не прошли во второй сегмент:

16. Николас Латифи («Уильямс»)

17. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

19. Мик Шумахер («Хаас»)

20. Никита Мазепин («Хаас»)