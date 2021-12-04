Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии

Вторым финишировал партнер Хэмилтона по «Мерседесу» финн Валттери Боттас. Третьим стал лидер текущего общего зачета Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Ферстаппен опережал Хэмилтона в последнем сегменте, однако из-за ошибки в одном из поворотов попал в аварию и упустил лидерство.
Россиянин Никита Мазепин, представляющий «Хаас», показал последний, 20-й результат.
Напомним, гонка пройдет в воскресенье, 5 декабря. Начало в 20.30 по московскому времени.
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.27,511
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,111
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,142
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,543
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,612
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,614
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,669
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,931
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,136
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,243
Не прошли в третий сегмент:
11. Даниэль Риккардо («Макларен»)
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
13. Фернандо Алонсо («Альпин»)
14. Джордж Расселл («Уильямс»)
15. Карлос Сайнс («Феррари»)
Не прошли во второй сегмент:
16. Николас Латифи («Уильямс»)
17. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
19. Мик Шумахер («Хаас»)
20. Никита Мазепин («Хаас»)