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    Устюгов и Большунов вышли в четвертьфинал спринта на этапе КМ в Лиллехаммере

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    Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов преодолели квалификацию в спринте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Вместе с ними квалификацию преодолели другие россияне: Глеб Ретивых и Александр Терентьев. Денис Филимонов, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков и Сергей Ардашев не попали в четвертьфинал.

    Победу в квалификации одержал норвежец Йоханнес Клебо.

    Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. Мужчины. Спринт. Квалификация

    1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.45,02
    2. Люка Шанава (Франция) +1,78
    3. Эрик Вальнес (Норвегия) +2,64
    ...5. Александр Терентьев (Россия) +2,92
    6. Александр Большунов (Россия) +3,17
    ...18. Глеб Ретивых (Россия) +5,84
    ...23. Сергей Устюгов (Россия) +6,06
    ...31. Денис Филимонов (Россия) +7,89
    ...38. Андрей Мельниченко (Россия) +8,61
    ...54. Андрей Ларьков (Россия) +12,35
    ...57. Сергей Ардашев (Россия) +15,04

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