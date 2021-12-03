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    Бородавко: По Непряевой я вообще ничего не понимаю

    Прочие Лыжи
    Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко признался, что переживает из-за формы одной из главных своих учениц — Натальи Непряевой.

    Наталья Непряева
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    Наталья Непряева

    В пятницу, 3 декабря, она стала в спринте лишь 42-й хотя, по словам Юрия Бородавко, должна была выходить в финал.

    «По Наташе вообще ничего не понимаю.Те движения, которые у нее сегодня были — вообще не ее. Это не для спринта. Честно говоря, меня это беспокоит.

    Потому что Наташа в прологе делала движения, которые ей несвойственны. Откуда это взялось?

    Она при самых плохих раскладах не должна откатываться дальше 10 места. Тут, коньком и по достаточно легкой трассе, был уверен, что она заедет в финал.

    Ничего не предвещало такого выступления. Меня беспокоит и напрягает, что у моего спортсмена незапланированно плохое состояние.

    Надо дать время, чтобы она успокоилась — и хорошо поговорить. Потому что, прежде чем делать какие-то дальнейшие тренировочные шаги, нужно разобраться что происходит.

    Либо мы какую-то работу не сделали, либо усталость накопилась — нужно тщательно все это разобрать и только потом принимать решение», — признался Юрий Бородавко «Спорт-Экспрессу».

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