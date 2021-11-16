Женская сборная России по биатлону объявила состав на первые этапы Кубка мира

Стал известен состав женской сборнойна первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

На Кубке мира в соответствии с критериями отбора Россию представят:

Светлана Миронова (Свердловская область), Ульяна Нигматуллина (Удмуртская республика), Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО), Ирина Казакевич (Свердловская область), Валерия Васнецова (Пермский край) и Кристина Резцова (ХМАО-Югра), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

На Кубке IBU сезон начнут: Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева (Свердловская область), Евгения Буртасова (Новосибирская область//Кемеровская область), Наталья Гербулова (Красноярский край), Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) и Анастасия Гореева (Московская область).

Первый этап Кубка мира стартует в шведском Эстерсунде 27 ноября.