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    Хэмилтон победил на Гран-при Бразилии, Мазепин финишировал 17-м

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    Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Бразилии, прошедшем на трассе в Сан-Паулу.

    Льюис Хэмилтон
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    Льюис Хэмилтон

    Отметим, что британец начинал гонку с 10-й позиции — он потерял пять позиций на старте из-за смены двигателя.

    На второй строчке расположился нидерландский гонщик из «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул финн Валттери Боттас .

    Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин финишировал на 17-й позиции. Его партнёр по команде Мик Шумахер занял 18-ю строчку.

    Таким образом, Ферстаппен сохранил за собой первое место в общем зачете, набрав 332,5 очка. За ним идет действующий чемпион мира Хэмилтон, заработавший 318,5 очка. На третьей строчке находится Боттас (203).

    Гран-при Бразилии. Итоговая классификация

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг
    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,496
    3. Валттери Боттас («Мерседес») +13,576
    4. Серхио Перес («Ред Булл») +39,540
    5. Шарль Леклер («Феррари») +49,517
    6. Карлос Сайнс («Феррари») +51,820
    7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
    8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
    9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
    10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
    11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
    12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
    13. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
    14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
    15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
    16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
    17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
    18. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
    19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сход
    20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.

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