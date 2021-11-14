Хэмилтон победил на Гран-при Бразилии, Мазепин финишировал 17-м

Британский пилот «Мерседеса»одержал победу на Гран-при Бразилии, прошедшем на трассе в Сан-Паулу.

Отметим, что британец начинал гонку с 10-й позиции — он потерял пять позиций на старте из-за смены двигателя.

На второй строчке расположился нидерландский гонщик из «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул финн Валттери Боттас .

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин финишировал на 17-й позиции. Его партнёр по команде Мик Шумахер занял 18-ю строчку.

Таким образом, Ферстаппен сохранил за собой первое место в общем зачете, набрав 332,5 очка. За ним идет действующий чемпион мира Хэмилтон, заработавший 318,5 очка. На третьей строчке находится Боттас (203).

Гран-при Бразилии. Итоговая классификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,496

3. Валттери Боттас («Мерседес») +13,576

4. Серхио Перес («Ред Булл») +39,540

5. Шарль Леклер («Феррари») +49,517

6. Карлос Сайнс («Феррари») +51,820

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг

9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

13. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг

17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга

18. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга

19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сход

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.