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    Глава РУСАДА прокомментировал слова Мусэрского о скрытии допинг-пробы

    Прочие Волейбол Допинг Олимпизм
    Исполняющий обязанности главы РУСАДА Михаил Буханов прокомментировал дисквалификацию российского волейболиста Дмитрия Мусэрского из-за обнаружения положительной допинг-пробы.

    Дмитрий Мусэрский
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    Дмитрий Мусэрский

    В результате перепроверки старого теста в 2021 году звездный волейболист был обвинен в использовании запрещенного метилгексанамина и дисквалифицирован на девять месяцев — до начала января 2022 года.

    Ранее Мусэрский заявил, что проба дала положительный результат в 2013 году, но РУСАДА скрыло это и от меня, и от ВАДА.

    «Это дело [возникло] в порядке перепроверки данных базы LIMS, но его ведет сейчас международная федерация, а не РУСАДА.

    Данное дело находится в юрисдикции международной федерации, так как есть положительная допинг-проба на запрещенный препарат.

    Спортсмена должна была уведомлять именно международная федерация. РУСАДА не реализует полномочия по расследованию и обработке результатов в отношении данного спортсмена.

    Исчерпывающие данные направляются международной федерацией, и все притязания спортсмен должен направлять в ее адрес», — цитирует Буханова РИА Новости.

    Мусэрский в начале июня этого года сыграл за сборную России в Лиге наций, однако затем покинул лагерь национальной команды и пропустил Олимпиаду из-за травмы.

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