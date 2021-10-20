Глава РУСАДА прокомментировал слова Мусэрского о скрытии допинг-пробы

Исполняющий обязанности главы РУСАДАпрокомментировал дисквалификацию российского волейболистаиз-за обнаружения положительной допинг-пробы.

В результате перепроверки старого теста в 2021 году звездный волейболист был обвинен в использовании запрещенного метилгексанамина и дисквалифицирован на девять месяцев — до начала января 2022 года.

Ранее Мусэрский заявил, что проба дала положительный результат в 2013 году, но РУСАДА скрыло это и от меня, и от ВАДА.

«Это дело [возникло] в порядке перепроверки данных базы LIMS, но его ведет сейчас международная федерация, а не РУСАДА.

Данное дело находится в юрисдикции международной федерации, так как есть положительная допинг-проба на запрещенный препарат.

Спортсмена должна была уведомлять именно международная федерация. РУСАДА не реализует полномочия по расследованию и обработке результатов в отношении данного спортсмена.

Исчерпывающие данные направляются международной федерацией, и все притязания спортсмен должен направлять в ее адрес», — цитирует Буханова РИА Новости.

Мусэрский в начале июня этого года сыграл за сборную России в Лиге наций, однако затем покинул лагерь национальной команды и пропустил Олимпиаду из-за травмы.