Пловец Чупков опроверг возможность завершения карьеры

Двукратный чемпион мира по плаваниюпрокомментировал заявление о возможном завершении карьеры, сделанное после неудачи на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Сказал, что могу завершить карьеру? Официально я ничего не говорил об этом.

Скажу вам честно, что в первую неделю после Игр у меня было очень сильное желание вообще никогда больше не приходить на тренировку.

Но когда вернулся домой, этот психологический барьерчик "ни за что и никогда" как-то очень быстро слетел.

В отпуске я вообще не задавался никакими вопросами относительно будущего — ни о спорте, ни об учёбе.

Вернувшись, поймал себя на желании увидеться с тренером: знал, что он каждый день на бортике. Мы встретились, отлично поговорили, и как раз после этого диалога я подумал: почему бы не поплавать ещё какое-то время?

Звучала ли в этом разговоре тема Олимпийских игр в Париже? Конечно.

Моя жизнь состоит из плавания, на ближайшие три года точно. Мне есть, чем заняться помимо спорта, и всегда было, но в конкретный момент спорт стоит в абсолютном приоритете», — приводит слова Чупкова RT.