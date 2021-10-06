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    Пловец Чупков опроверг возможность завершения карьеры

    Прочие Плавание Олимпизм
    Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков прокомментировал заявление о возможном завершении карьеры, сделанное после неудачи на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

    Антон Чупков
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    Антон Чупков

    «Сказал, что могу завершить карьеру? Официально я ничего не говорил об этом.

    Скажу вам честно, что в первую неделю после Игр у меня было очень сильное желание вообще никогда больше не приходить на тренировку.

    Но когда вернулся домой, этот психологический барьерчик "ни за что и никогда" как-то очень быстро слетел.

    В отпуске я вообще не задавался никакими вопросами относительно будущего — ни о спорте, ни об учёбе.

    Вернувшись, поймал себя на желании увидеться с тренером: знал, что он каждый день на бортике. Мы встретились, отлично поговорили, и как раз после этого диалога я подумал: почему бы не поплавать ещё какое-то время?

    Звучала ли в этом разговоре тема Олимпийских игр в Париже? Конечно.

    Моя жизнь состоит из плавания, на ближайшие три года точно. Мне есть, чем заняться помимо спорта, и всегда было, но в конкретный момент спорт стоит в абсолютном приоритете», — приводит слова Чупкова RT.

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