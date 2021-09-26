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    Хэмилтон — победитель Гран-при России

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при России, который завершился в Сочи.

    Льюис Хэмилтон
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    Льюис Хэмилтон

    Для британца эта победа стала 100-й в Формуле-1. Ранее он побеждал в Сочи в 2014, 2015, 2018 и 2019 годах.

    Второе место занял представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен, стартовавший в гонке с 20-й позиции.

    Замкнул тройку Карлос Санс, представляющий «Феррари».

    Россиянин Никита Мазепин из команды «Хаас» показал 18-й результат.

    Гран-при России. Итоговая классификация

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +53,271
    3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1.02,475
    5. Валттери Боттас («Мерседес») +1.07,533
    6. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.21,321
    7. Ландо Норрис («Макларен» +1.27,224
    8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.28,955
    9. Серхио Перес («Ред Булл») +1.30,076
    10. Джордж Расселл («Уильямс») +1.40,551
    11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.46,198
    12. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)+1 круг
    13. Пьер Гасли («Альфа Таури»)+1 круг
    14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
    15. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг
    16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
    17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
    18. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга

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