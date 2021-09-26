Хэмилтон — победитель Гран-при России

Для британца эта победа стала 100-й в Формуле-1. Ранее он побеждал в Сочи в 2014, 2015, 2018 и 2019 годах.
Второе место занял представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен, стартовавший в гонке с 20-й позиции.
Замкнул тройку Карлос Санс, представляющий «Феррари».
Россиянин Никита Мазепин из команды «Хаас» показал 18-й результат.
Гран-при России. Итоговая классификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +53,271
3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1.02,475
5. Валттери Боттас («Мерседес») +1.07,533
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.21,321
7. Ландо Норрис («Макларен» +1.27,224
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.28,955
9. Серхио Перес («Ред Булл») +1.30,076
10. Джордж Расселл («Уильямс») +1.40,551
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.46,198
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)+1 круг
13. Пьер Гасли («Альфа Таури»)+1 круг
14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
15. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
18. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга