Президент Татарстана заявил о готовности принять ОИ-2036

Президент Татарстаназаявил, что Казань может принять летние Олимпийские игры 2036 года.

«В 2013 году мы провели Всемирную летнюю универсиаду, в 2015-м в Казани прошел чемпионат мира по водным видам спорта, а в 2018-м мы приняли чемпионат мира по футболу. Было много других спортивных мероприятий.

Готова ли Казань принять Олимпиаду-2036? В 2023 году мы будем проводить Специальную олимпиаду, а что касается Игр 2036 года, то я не вижу никаких проблем.

После проведения таких больших спортивных событий, у нас есть спортивная и транспортная инфраструктура, мы может принять у себя много гостей. Если будет принято такое решение руководством страны, то мы всегда готовы», — приводит слова Минниханова «Матч ТВ».

Ближайшие летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже.