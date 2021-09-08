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    Президент Татарстана заявил о готовности принять ОИ-2036

    Прочие Олимпизм
    Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Казань может принять летние Олимпийские игры 2036 года.

    Стадион в Казани
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    Стадион в Казани

    «В 2013 году мы провели Всемирную летнюю универсиаду, в 2015-м в Казани прошел чемпионат мира по водным видам спорта, а в 2018-м мы приняли чемпионат мира по футболу. Было много других спортивных мероприятий.

    Готова ли Казань принять Олимпиаду-2036? В 2023 году мы будем проводить Специальную олимпиаду, а что касается Игр 2036 года, то я не вижу никаких проблем.

    После проведения таких больших спортивных событий, у нас есть спортивная и транспортная инфраструктура, мы может принять у себя много гостей. Если будет принято такое решение руководством страны, то мы всегда готовы», — приводит слова Минниханова «Матч ТВ».

    Ближайшие летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже.

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