Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино Перес и Зинедин ЗиданСожжение мостов. Как поссорились Зинедин Зидан и Флорентино Перес
  • 18:51
    • Медведев обыграл Опелку и вышел в 1/8 «Ролан Гаррос»
  • 22:29
    • Сборная Испании разошлась миром с Португалией
  • 22:21
    • СМИ: Сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
  • 18:20
    • «Химки» не будут выступать в следующем сезоне Единой лиги ВТБ
  • 18:07
    • В «Ман Сити» готовы заплатить за Кейна 117 млн евро
    Все новости спорта

    Российские волейболисты обыграли Авсралию в розыгрыше Лиги наций

    Прочие Волейбол
    Мужская сборная России в матче 5-го тура волейбольной Лиги наций одержала победу над командой Австралии со счетом 3-0 (25-19, 26-24, 25-21)

    Россия — Австралия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Россия — Австралия

    Сборная России, одержавшая четыре победы при одном поражении, с 13 очками возглавила таблицу предварительного этапа Лиги наций.

    В следующем матче турнира российские волейболисты сыграют с командой Польши. Встреча состоится 5 июня.

    На предварительном групповом турнире, который завершится 23 июня, все 16 команд сыграют друг против друга, затем четверка лучших разыграет главный трофей Лиги наций.

    Российские волейболисты выиграли два предыдущих розыгрыша Лиги наций.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устроят ли испанцы и португальцы голевую феерию?
  • Испания — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Италия снова сохранит свои ворота неприступными?
  • Италия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сможет ли Медведев пройти Опелку?
  • Опелка — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.11
  • Экспресс дня 5 июня
  • Завтра в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Россия — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бразилия — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Сантос — Сеара
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Финляндия — Германия
  • Хоккей
  • Завтра в 18:15
    •  2.29
  • Прогноз на матч США — Канада
  • Хоккей
  • Завтра в 14:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бруклин — Милуоки
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Южная Корея — Туркменистан
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному