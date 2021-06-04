Российские волейболисты обыграли Авсралию в розыгрыше Лиги наций

Россия — Австралия Фото: globallookpress.com
Сборная России, одержавшая четыре победы при одном поражении, с 13 очками возглавила таблицу предварительного этапа Лиги наций.
В следующем матче турнира российские волейболисты сыграют с командой Польши. Встреча состоится 5 июня.
На предварительном групповом турнире, который завершится 23 июня, все 16 команд сыграют друг против друга, затем четверка лучших разыграет главный трофей Лиги наций.
Российские волейболисты выиграли два предыдущих розыгрыша Лиги наций.