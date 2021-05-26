Российские волейболистки обыграли Бельгию в матче Лиги наций

Россия — Бельгия Фото: twitter.com/volleyballworld
Сборная России набрала 5 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидера Японии на 1 очко. В 3-м туре россиянки в четверг сыграют с Нидерландами.
На предварительном этапе турнира все 16 сборных сыграют друг против друга в один круг. По его итогам четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал турнира.
Действующим победителем Лиги наций являются американки.
Все игры турнира проходят в итальянском городе Римини без зрителей.
Шикарный матч + победа = 😍#RusVolleyTeam #VNL2021 pic.twitter.com/OX9qhEgOBV— Сборная России🏐 (@RusVolleyTeam) May 26, 2021