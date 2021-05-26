Российские волейболистки обыграли Бельгию в матче Лиги наций

во втором матче предварительного раунда волейбольной Лиги наций обыграласо счетом 3-2 (23:25, 21:25, 25:19, 25:19, 15:8.).

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Россия — Бельгия Фото: twitter.com/volleyballworld

Сборная России набрала 5 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидера Японии на 1 очко. В 3-м туре россиянки в четверг сыграют с Нидерландами.

На предварительном этапе турнира все 16 сборных сыграют друг против друга в один круг. По его итогам четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал турнира.

Действующим победителем Лиги наций являются американки.

Все игры турнира проходят в итальянском городе Римини без зрителей.