Российские волейболистки с победы стартовали в Лиге наций

в стартовом матче предварительного раунда волейбольной Лиги наций обыграласо счетом 3-0 (25:21, 25:22, 25:19).

Cледующий матч россиянки проведут в среду, 26 мая, против команды Бельгии, которая в стартовом матче уступила голландкам также в трех сетах.

На предварительном этапе турнира все 16 сборных сыграют друг против друга в один круг. По его итогам четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал турнира.

Действующим победителем Лиги наций являются американки.

Все игры турнира проходят в итальянском городе Римини без зрителей.