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    Российские волейболистки с победы стартовали в Лиге наций

    Прочие Волейбол
    Женская сборная России в стартовом матче предварительного раунда волейбольной Лиги наций обыграла команду Германии со счетом 3-0 (25:21, 25:22, 25:19).

    Сборная России
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    Сборная России

    Cледующий матч россиянки проведут в среду, 26 мая, против команды Бельгии, которая в стартовом матче уступила голландкам также в трех сетах.

    На предварительном этапе турнира все 16 сборных сыграют друг против друга в один круг. По его итогам четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал турнира.

    Действующим победителем Лиги наций являются американки.

    Все игры турнира проходят в итальянском городе Римини без зрителей.

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