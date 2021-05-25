Российские волейболистки с победы стартовали в Лиге наций

Сборная России Фото: globallookpress.com
Cледующий матч россиянки проведут в среду, 26 мая, против команды Бельгии, которая в стартовом матче уступила голландкам также в трех сетах.
На предварительном этапе турнира все 16 сборных сыграют друг против друга в один круг. По его итогам четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал турнира.
Действующим победителем Лиги наций являются американки.
Все игры турнира проходят в итальянском городе Римини без зрителей.
Уверенно😎#RusVolleyTeam #VNL2021 pic.twitter.com/flasiCXVt1— Сборная России🏐 (@RusVolleyTeam) May 25, 2021