Российские керлингисты начали с поражения на ЧМ среди смешанных пар

Российские керлингистыстартовали с поражения на чемпионате мира среди смешанных пар, который проходит в Абердине (Шотландия).

Россияне, которые из-за санкций ВАДА выступают на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF), в дополнительном энде проиграли команде Южной Кореи со счетом 5:6.

Российская и южнокорейская команды выступают в группе А вместе со сборными Австралии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Канады, Чехии и Шотландии.

Лучшая команда по итогам кругового турнира выйдет в полуфинал. Сборные, занявшие второе и третье места, проведут квалификационные матчи за выход в 1/2 финала с командами, которые в другой группе станут третьей и второй.

18 мая россияне сыграют со сборной Чехии.