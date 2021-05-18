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    Российские керлингисты начали с поражения на ЧМ среди смешанных пар

    Прочие Кёрлинг
    Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин стартовали с поражения на чемпионате мира среди смешанных пар, который проходит в Абердине (Шотландия).

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    Россияне, которые из-за санкций ВАДА выступают на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF), в дополнительном энде проиграли команде Южной Кореи со счетом 5:6.

    Российская и южнокорейская команды выступают в группе А вместе со сборными Австралии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Канады, Чехии и Шотландии.

    Лучшая команда по итогам кругового турнира выйдет в полуфинал. Сборные, занявшие второе и третье места, проведут квалификационные матчи за выход в 1/2 финала с командами, которые в другой группе станут третьей и второй.

    18 мая россияне сыграют со сборной Чехии.

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