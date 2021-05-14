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    Клишина и Чичерова вошли в международный пул допинг-тестирования

    Прочие Легкая атлетика Допинг
    Двадцать российских легкоатлетов включены в международный регистрируемый пул допинг-тестирования, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

    Дарья Клишина
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    Дарья Клишина

    В пул включены Аксана Гатауллина, Ирина Иванова, Полина Кнороз и Тимур Моргунов (все — прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Марина Ковалева, Сардана Трофимова (обе — марафон), Екатерина Конева, Дарья Нидбайкина, Дмитрий Сорокин (все — тройной прыжок), Антонина Кривошапка (бег на 400 м), Александр Лесной (толкание ядра), Денис Лукьянов, Софья Палкина и Валерий Пронкин (все — метание молота), Полина Миллер, Владимир Никитин (оба — бег), Екатерина Строкова (метание диска), Дмитрий Тарабин (метание копья), а также Анна Чичерова (прыжки в высоту).

    «Включение двадцати россиян в международный пул произошло благодаря слаженной работе сотрудников ВФЛА, международных экспертов World Athletics, рабочей группы World Athletics и AIU, за что я им всем очень благодарна», — сказала исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалов.

    Общее число россиян в пуле тестирования достигло 27. Ранее в списке состояли Мария Ласицкене (высота), Анжелика Сидорова (шест), Михаил Акименко (высота), Сергей Шубенков (барьерный спринт), Василий Мизинов (ходьба), Илья Иванюк (высота) и Илья Шкуренев (многоборье).

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