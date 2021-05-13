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    СБР объявил состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону

    Прочие Биатлон Олимпизм
    Определены составы групп, в которых кандидаты в национальную команду по биатлону начнут подготовку к олимпийскому сезону, информирует официальный сайт СБР.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    К новому сезону будут готовиться следующие спортсмены:

    Группа Каминского (с 17 мая по 6 июня. Бельмекен, Болгария). Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Саид Халили;

    Группа Башкирова (с 12 по 28 мая. Сочи). Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин, Максим Цветков;

    Группа Шашилова (с 15 мая по 4 июня. Сочи). Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко;

    Группа Куваева (с 15 мая по 2 июня. Семинский перевал). Татьяна Акимова, Евгения Буртасова (Павлова), Наталья Гербулова, Ксения Довгая, Анастасия Егорова, Екатерина Носкова, Полина Плюснина, Ксения Шнейдер.

    Новый сезон стартует 26 ноября в Контиолахти. Олимпийский турнир пройдет с 7 по 19 февраля в Пекине.

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