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    Кадыров предложил Хабибу любой гонорар за бой в «Ахмате»

    Прочие Единоборства
    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову провести бой в лиге «Ахмат».

    Хабиб Нурмагомедов
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    Хабиб Нурмагомедов

    «В UFC Хабиб 100% порвал, а порвет ли он в "Ахмате" — это уже вопрос. Я готов выставить любой вес — его вес в "Ахмате" и любой гонорар. Если Хабиб выступит в "Ахмате", то я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в "Ахмате" любого.

    Так что... Это уже слишком. В UFC он порвал всех, и мы болели за него, а в "Ахмате" мы болеем за наших и... Посмотрим.

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    • Я готов заплатить Хабибу больше гонорара, чем UFC, если он выступит в "Ахмате" с нашим одноклубником. И посмотрим, чья возьмет. Пусть победит сильнейший», — сказал Кадыров во время прямого эфира в инстаграме.

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