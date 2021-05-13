Кадыров предложил Хабибу любой гонорар за бой в «Ахмате»

Глава Чеченской Республикипредложил экс-чемпиону UFC в легком весепровести бой в лиге «Ахмат».

«В UFC Хабиб 100% порвал, а порвет ли он в "Ахмате" — это уже вопрос. Я готов выставить любой вес — его вес в "Ахмате" и любой гонорар. Если Хабиб выступит в "Ахмате", то я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в "Ахмате" любого.

Так что... Это уже слишком. В UFC он порвал всех, и мы болели за него, а в "Ахмате" мы болеем за наших и... Посмотрим.

Я готов заплатить Хабибу больше гонорара, чем UFC, если он выступит в "Ахмате" с нашим одноклубником. И посмотрим, чья возьмет. Пусть победит сильнейший», — сказал Кадыров во время прямого эфира в инстаграме.