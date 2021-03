Глава UFC объявил, что Нурмагомедов официально завершил карьеру

Президент UFC Дана Уайт объявил, что российский боецофициально завершил карьеру.

«29-0, это так. Он 100 процентов официально завершил карьеру. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, Хабиб, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — написал Уайт в Twitter.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против Коннора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гейтжи.

29-0 it is.

He is 💯 officially retired. It was incredible to watch you work @TeamKhabib thank you for EVERYTHING and enjoy whatever is next my friend. pic.twitter.com/QeoSP12zw2