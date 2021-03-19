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    Глава UFC объявил, что Нурмагомедов официально завершил карьеру

    Прочие Единоборства
    Президент UFC Дана Уайт объявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру.

    Хабиб Нурмагомедов
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    Хабиб Нурмагомедов

    «29-0, это так. Он 100 процентов официально завершил карьеру. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, Хабиб, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — написал Уайт в Twitter.

    В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против Коннора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гейтжи.

    Всего в смешанных единоборствах 32-летний Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках.

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