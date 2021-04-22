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    Утвержден состав сборной России по лыжным гонкам на сезон 2021/2022

    Прочие Лыжи
    Состоялось заседание президиума Федерации лыжных гонок России, на котором был утвержден состав сборной России на следующий сезон, сообщает пресс-служба ФЛГР.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Группа Юрия Бородавко: Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко, Мария Истомина, Наталья Непряева.

    Группа Олега Перевозчикова: Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Артем Николаев, Илья Порошкин, Илья Семиков, Антон Тимашов, Иван Якимушкин.

    Группа Егора Сорина: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Денис Филимонов, Алёна Баранова, Лилия Васильева, Кристина Кускова, Наталия Мекрюкова, Анна Нечаевская, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева.

    Группа Маркуса Крамера: Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак, Христина Мацокина.

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