Утвержден состав сборной России по лыжным гонкам на сезон 2021/2022

Группа Юрия Бородавко: Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко, Мария Истомина, Наталья Непряева.
Группа Олега Перевозчикова: Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Артем Николаев, Илья Порошкин, Илья Семиков, Антон Тимашов, Иван Якимушкин.
Группа Егора Сорина: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Денис Филимонов, Алёна Баранова, Лилия Васильева, Кристина Кускова, Наталия Мекрюкова, Анна Нечаевская, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева.
Группа Маркуса Крамера: Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак, Христина Мацокина.