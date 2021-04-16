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    Синицина и Кацалапов победили в произвольном танце на командном ЧМ

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    Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали первыми в произвольной программе в танцах на льду на командном чемпионате мира в Осаке (Япония).

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
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    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    Россияне показали результат 130,15 балла. За технику они получили 72,13 балла, за компоненты — 58,02 балла.

    Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (124.75). Замкнули тройку представители США Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (110.16).

    В общем зачете после пяти программ Россия упрочила лидерство и имеет 73 очка. Второе место занимает сборная США (66 баллов), третье — команда Японии (60 баллов).

    Командный чемпионат мира по фигурному катанию
    Танцы на льду. Произвольный танец

    1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 130,15
    2. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 124,75
    3. Кэйтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 110,16
    4. Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция) — 106,58
    5. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 100,82
    6. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада) — 97,86

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