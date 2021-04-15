Щербакова: В целом все получилось, есть какие-то моменты, но не вижу смысла придираться к себе

Российская фигуристкапрокомментировал свою победу в короткой программе неофициальном командном чемпионате мира в Японии.

Щербакова установила личный рекорд, получив за свой прокат 81,07 балла.

«Хочу хорошо показать свою произвольную программу, чтобы в целом быть довольной своим прокатом — это для меня всегда самое главное.

Но хочется принести максимум своей команде, это необычные соревнования, где ты отвечаешь не только за себя. Это первые для меня международные командные соревнования, и здесь я действительно почувствовала теплую атмосферу, поддержку зрителей Японии, где так любят фигурное катание, это очень приятно.

Решила отнестись спокойнее, без лишних придирок к себе. Обычно после проката уже думаешь о следующем старте, но здесь мне хотелось получать удовольствие. Я довольна тем, как прошла короткая программа, все в целом получилось, есть какие-то моменты, но не вижу смысла придираться к себе», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Произвольную программу девушки представят 17 апреля (начало — в 10:40 мск).