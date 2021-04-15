ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Реал»Нулевая реализация. Зидан снова оказался сильнее Клоппа
  • 12:10
    • Щербакова выиграла короткую программу на командном чемпионате мира, Туктамышева — 2-я
  • 10:33
    • «ПСЖ» в ближайшее время сделает громкое заявление о будущем Неймара
  • 11:35
    • В «Спартаке» ответили на заявление Шалимова о возрасте Умярова
  • 11:26
    • «Спартак» скрывает реальный возраст Умярова, заявил Шалимов
  • 10:44
    • Шипачев продлил контракт с «Динамо»
    Все новости спорта

    Щербакова: В целом все получилось, есть какие-то моменты, но не вижу смысла придираться к себе

    Прочие Чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию
    Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировал свою победу в короткой программе неофициальном командном чемпионате мира в Японии.

    Анна Щербакова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анна Щербакова

    Щербакова установила личный рекорд, получив за свой прокат 81,07 балла.

    «Хочу хорошо показать свою произвольную программу, чтобы в целом быть довольной своим прокатом — это для меня всегда самое главное.

  • Щербакова выиграла короткую программу на командном чемпионате мира, Туктамышева — 2-я
  • Читайте по теме

    • Но хочется принести максимум своей команде, это необычные соревнования, где ты отвечаешь не только за себя. Это первые для меня международные командные соревнования, и здесь я действительно почувствовала теплую атмосферу, поддержку зрителей Японии, где так любят фигурное катание, это очень приятно.

    Решила отнестись спокойнее, без лишних придирок к себе. Обычно после проката уже думаешь о следующем старте, но здесь мне хотелось получать удовольствие. Я довольна тем, как прошла короткая программа, все в целом получилось, есть какие-то моменты, но не вижу смысла придираться к себе», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

    Произвольную программу девушки представят 17 апреля (начало — в 10:40 мск).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аякс» пойдет отыгрываться
  • «Рома» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Чего ожидать от финала Восточной конференции?
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Субмарина» затопит хорватов
  • «Вильярреал» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рома — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вильярреал — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Славия Прага — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ванкувер — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Славия Прага — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному