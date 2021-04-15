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    Щербакова выиграла короткую программу на командном чемпионате мира, Туктамышева — 2-я

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    Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на неофициальном командном чемпионате мира в Японии.

    Анна Щербакова
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    Анна Щербакова

    17-летняя фигуристка получила за свой прокат 81,07 балла — это ее личный рекорд.

    На втором месте находится Елизавета Туктамышева (80,35).

    Третий результат показала японка Каори Сакамото.

    Еще одна японская фигуристка Рика Кихира упала с тройного акселя и стала лишь четвертой.

    Произвольную программу девушки представят 17 апреля (начало — в 10:40 мск).

    В общем зачете после двух этапов лидирует Россия (35 баллов), далее идут Япония (27 баллов) и США (25 баллов).

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    Короткая программа

    1. Анна Щербакова (Россия) — 81,07

    2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 80,35

    3. Каори Сакамото (Япония) — 77,78

    4. Рика Кихира (Япония) — 69,74

    5. Брэди Теннелл (США) — 67,40

    6. Карен Чен (США) — 62,48

    7. Лара Наки Гутманн (Италия) — 60,45

    8. Жиневра Лавиния Негрелло (Италия) — 59,55

    9. Элисон Шумахер (Канада) — 59,19

    10. Габриэль Дэйлман (Канада) — 57,22

    11. Майя Маззара (Франция) — 55,31

    12. Леа Серна (Франция) — 55,28

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