Щербакова выиграла короткую программу на командном чемпионате мира, Туктамышева — 2-я

Российская фигуристкавыиграла короткую программу на неофициальном командном чемпионате мира в Японии.

17-летняя фигуристка получила за свой прокат 81,07 балла — это ее личный рекорд.

На втором месте находится Елизавета Туктамышева (80,35).

Третий результат показала японка Каори Сакамото.

Еще одна японская фигуристка Рика Кихира упала с тройного акселя и стала лишь четвертой.

Произвольную программу девушки представят 17 апреля (начало — в 10:40 мск).

В общем зачете после двух этапов лидирует Россия (35 баллов), далее идут Япония (27 баллов) и США (25 баллов).

Командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 81,07

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 80,35

3. Каори Сакамото (Япония) — 77,78

4. Рика Кихира (Япония) — 69,74

5. Брэди Теннелл (США) — 67,40

6. Карен Чен (США) — 62,48

7. Лара Наки Гутманн (Италия) — 60,45

8. Жиневра Лавиния Негрелло (Италия) — 59,55

9. Элисон Шумахер (Канада) — 59,19

10. Габриэль Дэйлман (Канада) — 57,22

11. Майя Маззара (Франция) — 55,31

12. Леа Серна (Франция) — 55,28