Щербакова выиграла короткую программу на командном чемпионате мира, Туктамышева — 2-я

17-летняя фигуристка получила за свой прокат 81,07 балла — это ее личный рекорд.
На втором месте находится Елизавета Туктамышева (80,35).
Третий результат показала японка Каори Сакамото.
Еще одна японская фигуристка Рика Кихира упала с тройного акселя и стала лишь четвертой.
Произвольную программу девушки представят 17 апреля (начало — в 10:40 мск).
В общем зачете после двух этапов лидирует Россия (35 баллов), далее идут Япония (27 баллов) и США (25 баллов).
Командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.
Короткая программа
1. Анна Щербакова (Россия) — 81,07
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 80,35
3. Каори Сакамото (Япония) — 77,78
4. Рика Кихира (Япония) — 69,74
5. Брэди Теннелл (США) — 67,40
6. Карен Чен (США) — 62,48
7. Лара Наки Гутманн (Италия) — 60,45
8. Жиневра Лавиния Негрелло (Италия) — 59,55
9. Элисон Шумахер (Канада) — 59,19
10. Габриэль Дэйлман (Канада) — 57,22
11. Майя Маззара (Франция) — 55,31
12. Леа Серна (Франция) — 55,28