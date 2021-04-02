Ласицкене подала заявку на получение нейтрального статуса

Мария Ласицкене Фото: globallookpress.com
Об этом рассказала менеджер российской легкоатлетки Ольга Назарова.
«Мария заполнила заявку и заплатила требуемые деньги. Также были сделаны запросы в ВФЛА и РУСАДА, чтобы они прислали письма-подтверждения о поддержке ее заявки.
Как только будет получен от них ответ, заявка со всеми сопроводительными документами будет сразу отправлена в международную федерацию», — приводит слова Назаровой ТАСС.
Напомним, что в предстоящем сезоне состоятся Олимпийские игры, которые пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио. Согласно решению World Athletics, на ОИ смогут выступить не более десяти российских легкоатлетов.