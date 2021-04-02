Ласицкене подала заявку на получение нейтрального статуса

Чемпионка мира в прыжках в высотуподала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на получение нейтрального статуса и выплатила требуемый денежный взнос в размере 250 долларов.

Об этом рассказала менеджер российской легкоатлетки Ольга Назарова.

«Мария заполнила заявку и заплатила требуемые деньги. Также были сделаны запросы в ВФЛА и РУСАДА, чтобы они прислали письма-подтверждения о поддержке ее заявки.

Как только будет получен от них ответ, заявка со всеми сопроводительными документами будет сразу отправлена в международную федерацию», — приводит слова Назаровой ТАСС.

Напомним, что в предстоящем сезоне состоятся Олимпийские игры, которые пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио. Согласно решению World Athletics, на ОИ смогут выступить не более десяти российских легкоатлетов.