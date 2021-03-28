Туктамышева: Я все еще до конца не осознаю своего счастья

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свой успех на завершившимся чемпионате мира.

Напомним, что 24-летняя фигуристка завоевала серебро в соревнованиях одиночниц.

«Мне кажется, у меня были очень сильные эмоции вчера вечером, из-за этого я плохо спала, было очень много поздравлений.

Сегодня все поутихло, и.

Наверное, я приеду в Петербург и через какое-то время только пойму, что я сделала для себя, своей карьеры и для фигурного катания. Сейчас пока спокойно отдыхаю.

Есть уже план празднований? Думаю, по-семейному. В Петербурге у меня не так много знакомых, чтобы устроить широкий банкет, гулять на широкую руку. Спокойненько отпразднуем семьей и дальше приступим к работе.

За эти шесть лет у меня было прогресс как у личности. Не только как у фигуристки, но и как у человека.

В психологическом плане я стараюсь себя развивать и настраиваться на соревнования немного по-другому, чтобы они проходили более стабильно и уверенно.

Мне кажется, возраст от восемнадцати и примерно до тридцати — это время, когда ты стремишься воспринимать всю возможную информацию вокруг себя.

Очень продуктивный период. Мне сейчас двадцать четыре, и, естественно, мое мироощущение поменялось.

Я стала взрослее, мудрее немного. Мне нравится, как я развиваюсь», — рассказала Туктамышева в интервью для «Матч ТВ».

Напомним, что в женском одиночном катании весь пьедестал получился российским. Золото завоевала Анна Щербакова, а бронзу — Александра Трусова.