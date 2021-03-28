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    Туктамышева: Я все еще до конца не осознаю своего счастья

    Прочие Чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию
    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свой успех на завершившимся чемпионате мира.

    Елизавета Туктамышева
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    Елизавета Туктамышева

    Напомним, что 24-летняя фигуристка завоевала серебро в соревнованиях одиночниц.

    «Мне кажется, у меня были очень сильные эмоции вчера вечером, из-за этого я плохо спала, было очень много поздравлений.

    Сегодня все поутихло, и.

    Наверное, я приеду в Петербург и через какое-то время только пойму, что я сделала для себя, своей карьеры и для фигурного катания. Сейчас пока спокойно отдыхаю.

    Есть уже план празднований? Думаю, по-семейному. В Петербурге у меня не так много знакомых, чтобы устроить широкий банкет, гулять на широкую руку. Спокойненько отпразднуем семьей и дальше приступим к работе.

    За эти шесть лет у меня было прогресс как у личности. Не только как у фигуристки, но и как у человека.

    В психологическом плане я стараюсь себя развивать и настраиваться на соревнования немного по-другому, чтобы они проходили более стабильно и уверенно.

    Мне кажется, возраст от восемнадцати и примерно до тридцати — это время, когда ты стремишься воспринимать всю возможную информацию вокруг себя.

    Очень продуктивный период. Мне сейчас двадцать четыре, и, естественно, мое мироощущение поменялось.

    Я стала взрослее, мудрее немного. Мне нравится, как я развиваюсь», — рассказала Туктамышева в интервью для «Матч ТВ».

    Напомним, что в женском одиночном катании весь пьедестал получился российским. Золото завоевала Анна Щербакова, а бронзу — Александра Трусова.

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