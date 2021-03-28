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    Мазепин взял на себя вину за сход на первом круге «Гран-при Бахрейна»

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал сход с трассы на первом этапе Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне.

    Никита Мазепин
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    Никита Мазепин

    «Я совершил ошибку. Шины были еще холодными, я заехал на обочину, слишком сильно надавил на газ и развернулся. Полностью моя ошибка.

    Мне очень обидно за команду, потому что они заслуживают лучшего. Я очень зол на себя и прошу прощения у команды.

    Всегда есть положительные стороны. Я получил опыт. Я только начал карьеру в "Формуле-1", провожу на трассе первые дни. Стараюсь учиться.

    Понятно, что это лучше делать на трассе, бывают хорошие дни, а бывают плохие, взлеты и падения. Сейчас это одно из самых болезненных падений» , — сказал гонщик RaceFans .

    Мазепин вылетел с трассы на первом круге. Его болид врезался в барьеры и разбился. По радиосвязи пилот сказал, что у него возникли проблемы с педалью газа.

    Для россиянина это была дебютная гонка в «Формуле-1».

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