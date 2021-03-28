Мазепин взял на себя вину за сход на первом круге «Гран-при Бахрейна»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал сход с трассы на первом этапе Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне.

«Я совершил ошибку. Шины были еще холодными, я заехал на обочину, слишком сильно надавил на газ и развернулся. Полностью моя ошибка.

Мне очень обидно за команду, потому что они заслуживают лучшего. Я очень зол на себя и прошу прощения у команды.

Всегда есть положительные стороны. Я получил опыт. Я только начал карьеру в "Формуле-1", провожу на трассе первые дни. Стараюсь учиться.

Понятно, что это лучше делать на трассе, бывают хорошие дни, а бывают плохие, взлеты и падения. Сейчас это одно из самых болезненных падений» , — сказал гонщик RaceFans .

Мазепин вылетел с трассы на первом круге. Его болид врезался в барьеры и разбился. По радиосвязи пилот сказал, что у него возникли проблемы с педалью газа.

Для россиянина это была дебютная гонка в «Формуле-1».