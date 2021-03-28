Мазепин сошел на первом круге дебютной гонки «Формулы-1»

Российский пилот «Хааса»досрочно завершил гонку на этапе Гран-при Бахрейна.

Гонщик вылетел с трассы на первом круге, разбив машину об ограждение.

По радиосвязи он сказал, что у него возникли проблемы с педалью газа. На трассе появилась машина безопасности.

Yarış dışı kalan ilk isim Mazepin pic.twitter.com/UMUPX6zgWC — slck.nl (@slcknl) March 28, 2021

Напомним, что нынешний сезон «Формулы-1» для Мазепина дебютный.

Вместе с ним в команде в качестве второго пилота выступает Мик Шумахер — сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, для которого этот сезон также является первым в «Королевских гонках».