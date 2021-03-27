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    Загорски: Этот сезон должен научить нас выступать на высоком уровне

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    Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду с Джонатаном Гурейро, подвела итоги текущего сезона.

    Тиффани Загорски
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    Тиффани Загорски

    По итогам произвольного танца пара заняла десятое место. Золото завоевали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

    «Мы довольны тем, что мы сделали, думаю, что пару элементов мы выполнили неидеально, но мы прогрессируем.

    Этот сезон должен научить нас выступать на высоком уровне вне зависимости от различных ситуаций и концентрироваться на выступлениях. Это должно помочь стать топ-спортсменами.

    Вне зависимости от состояния мы должны показывать свой максимум, сегодня мы сделали это, в концовке было несколько очень хороших элементов.

    На этом чемпионате мира мы приобрели необычный опыт — впервые катались в пузыре. Этот турнир должен помочь нам перед олимпийским сезоном», — приводит слова Загорски ТАСС.

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