Трусова: Не справилась с волнением, последнее время очень сильно волнуюсь

Российская фигуристкапризналась, что не справилась с волнением в короткой программе на чемпионате мира.

Россиянка упала при приземлении с тройного лутца и сорвала каскад, а также сделала двойной аксель вместо запланированного тройного, став в итоге лишь 12-й.

«Сегодня с утра (на тренировке) тройной аксель не получался, поэтому решили, что лучше сделаем двойной.

Я считаю, что не справилась с волнением, последнее время очень сильно волнуюсь. Пока что не знаю, почему, буду думать, буду стараться кататься чисто», — сказала Трусова «Р-Спорту».

Трусова отказалась говорить о планах на четверные прыжки в произвольной программе.

«Все посмотрите в произвольной, ничего говорить не буду», — заявила она.