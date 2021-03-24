Трусова: Не справилась с волнением, последнее время очень сильно волнуюсь

Александра Трусова Фото: globallookpress.com
Россиянка упала при приземлении с тройного лутца и сорвала каскад, а также сделала двойной аксель вместо запланированного тройного, став в итоге лишь 12-й.
«Сегодня с утра (на тренировке) тройной аксель не получался, поэтому решили, что лучше сделаем двойной.
Я считаю, что не справилась с волнением, последнее время очень сильно волнуюсь. Пока что не знаю, почему, буду думать, буду стараться кататься чисто», — сказала Трусова «Р-Спорту».
Трусова отказалась говорить о планах на четверные прыжки в произвольной программе.
«Все посмотрите в произвольной, ничего говорить не буду», — заявила она.