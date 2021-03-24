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    Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ, Кихира — вторая, Туктамышева — третья

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    Российская фигуристка Анна Щербакова лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

    Анна Щербакова
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    Анна Щербакова

    16-летняя россиянка чисто исполнила все элементы и набрала 81,00 балл за свой прокат.

    Второй стала японка Рика Кихира. Ее выступление судьи оценили в 79,08 балла.

    Замкнула тройку лидеров еще одна россиянка Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира 2015 год чисто исполнила тройной аксель и получила за свое выступление 78,86 балла.

    Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова после неудачного проката в короткой программе стала лишь 12-й (64,82 балла). Россиянка упала при приземлении с тройного лутца и сорвала каскад.

    Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) россияне выступают на ЧМ под нейтральным флагом. В случае победы российских спортсменов будет звучать тема из 1-го концерта Петра Чайковского.

    Фигурное катание. Чемпионат мира.
    Женщины. Короткая программа

    1. Анна Щербакова (Россия) — 81,00
    2. Рика Кихира (Япония) — 79,08
    3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 78,86
    4. Карен Чен (США) — 74,40
    5. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 73,63
    6. Каори Сакамото (Япония) — 70,38
    7. Брэди Теннелл (США) — 69,87
    8. Хэ Ин Ли (Корея) — 68,94
    9. Маделин Скиза (Канада) — 68,77
    10. Луна Хендрикс (Бельгия) — 67,28
    11. Ольга Микутина (Австрия) — 67,18
    12. Александра Трусова (Россия) — 64,82
    13. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 64,11...
    16. Сатоко Мияхара (Япония) — 59,99...
    19. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 59,65
    20. Николь Шотт (Германия) — 59,09...
    25. Алексия Паганини (Швейцария) — 57,23...
    32. Екатерина Куракова (Польша) — 52,28

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