Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ, Кихира — вторая, Туктамышева — третья

Российская фигуристкалидирует после короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

16-летняя россиянка чисто исполнила все элементы и набрала 81,00 балл за свой прокат.

Второй стала японка Рика Кихира. Ее выступление судьи оценили в 79,08 балла.

Замкнула тройку лидеров еще одна россиянка Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира 2015 год чисто исполнила тройной аксель и получила за свое выступление 78,86 балла.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова после неудачного проката в короткой программе стала лишь 12-й (64,82 балла). Россиянка упала при приземлении с тройного лутца и сорвала каскад.

Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) россияне выступают на ЧМ под нейтральным флагом. В случае победы российских спортсменов будет звучать тема из 1-го концерта Петра Чайковского.

Фигурное катание. Чемпионат мира.

Женщины. Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 81,00

2. Рика Кихира (Япония) — 79,08

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 78,86

4. Карен Чен (США) — 74,40

5. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 73,63

6. Каори Сакамото (Япония) — 70,38

7. Брэди Теннелл (США) — 69,87

8. Хэ Ин Ли (Корея) — 68,94

9. Маделин Скиза (Канада) — 68,77

10. Луна Хендрикс (Бельгия) — 67,28

11. Ольга Микутина (Австрия) — 67,18

12. Александра Трусова (Россия) — 64,82

13. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 64,11...

16. Сатоко Мияхара (Япония) — 59,99...

19. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 59,65

20. Николь Шотт (Германия) — 59,09...

25. Алексия Паганини (Швейцария) — 57,23...

32. Екатерина Куракова (Польша) — 52,28