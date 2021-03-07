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    Вяльбе: У российской стороны не было шанса добиться золота для Большунова

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    Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер сборной России Елена Вяльбе считает, что у российской стороны не было шанса добиться второго золота для Александра Большунова по итогам гонки ЧМ на 50 км.

    Елена Вяльбе
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    Елена Вяльбе

    Большунов получил серебро чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия) по итогам масс-старта классическим стилем на 50 км после того, как протест сборной Норвегии на дисквалификацию Йоханнеса Клебо был отклонен.

    Ранее Клебо выиграл гонку, но из-за инцидента на финише со сломанной палкой Большунова был дисквалифицирован.

    Золото чемпионата мира получил норвежец Эмиль Иверсен. Бронза у еще одного норвежского лыжника Симена Хегстада Крюгера.

    «Я думаю, надо менять правила. Но хотя бы первый раз в жизни приняли решение фактически в нашу пользу.

    Думаю, может, будет небольшим уроком для Клебо, хотя, я думаю, он не сильно расстроился.

    Два золота? Ну прекратите, никто не даст никаких два золота. FIS никогда на это не пойдет», — сказала Вяльбе «Р-Спорту».

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