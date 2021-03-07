Вяльбе: У российской стороны не было шанса добиться золота для Большунова

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер сборной Россиисчитает, что у российской стороны не было шанса добиться второго золота дляпо итогам гонки ЧМ на 50 км.

Большунов получил серебро чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия) по итогам масс-старта классическим стилем на 50 км после того, как протест сборной Норвегии на дисквалификацию Йоханнеса Клебо был отклонен.

Ранее Клебо выиграл гонку, но из-за инцидента на финише со сломанной палкой Большунова был дисквалифицирован.

Золото чемпионата мира получил норвежец Эмиль Иверсен. Бронза у еще одного норвежского лыжника Симена Хегстада Крюгера.

«Я думаю, надо менять правила. Но хотя бы первый раз в жизни приняли решение фактически в нашу пользу.

Думаю, может, будет небольшим уроком для Клебо, хотя, я думаю, он не сильно расстроился.

Два золота? Ну прекратите, никто не даст никаких два золота. FIS никогда на это не пойдет», — сказала Вяльбе «Р-Спорту».