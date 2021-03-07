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    Аскаров победил Бенавидеса на UFC 259

    Прочие Единоборства
    Российский боец ММА Аскар Аскаров победил американца Джозефа Бенавидеса на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США). Бой состоялся в рамках предварительного карда.

    Аскар Аскаров
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    Аскар Аскаров

    Бой продлился все три раунда и завершился победой Аскарова единогласным решением судей 30:27, 30:27, 30:26.

    Бой состоялся в промежуточном весе, так как Аскаров не уложился в лимит наилегчайшей категории. Россиянин отдаст 20 процентов от своего гонорара сопернику, однако с высокой долей вероятности станет официальным претендентом на титульный поединок. Сейчас Аскаров занимает третье место в рейтинге дивизиона, Бенавидес — второе.

    Для непобежденного Аскарова это 13-я победа, еще один поединок завершился вничью. Бенавидес проиграл восьмой бой из 34.

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