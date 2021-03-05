Крафт победил в прыжках с трамплина на чемпионате мира, Климов — 23-й

Евгений Климов Фото: globallookpress.com
Второе место занял норвежец Роберт Йоханссон. На третьем месте немец Карл Гайгер.
Лучший среди россиян Евгений Климов на 23-м месте.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-137
1. Штефан Крафт (Австрия) — 276,5 (132,5 + 134,0)
2. Роберт Йоханссон (Норвегия) — 272,1 (129,5 + 135,5)
3. Карл Гайгер (Германия) — 267,4 (132,0 + 132,0)
23. Евгений Климов (Россия) — 215,8 (121,0 + 126,0)
27. Денис Корнилов (Россия) — 207,8 (123,0 + 118,0)
35. Михаил Назаров (Россия) — 84,6 (112,0)
43. Данил Садреев (Россия) — 64,9 (102,5)