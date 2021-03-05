ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахРаздавленный чемпион. «Ливерпуль» в пятый раз подряд проиграл на «Энфилде»
  • 17:14
    • Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на ЧМ
  • 21:56
    • ЦСКА удвоил преимущество в серии со «Спартаком»
  • 20:07
    • «Салават Юлаев» в овертайме одолел «Трактор»
  • 19:17
    • На следующей неделе EA представит FIFA Online 4 для России и стран СНГ
  • 18:59
    • Российские биатлонисты стали вторыми в мужской эстафете на этапе КМ в Нове-Место
    Все новости спорта

    Червоткин назвал факторы удачного выступления в эстафете на ЧМ

    Прочие Лыжи
    Российский лыжник Алексей Червоткин рассказал об удачном прохождении первого этапа мужской эстафеты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

    Алексей Червоткин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Червоткин

    Червоткин выиграл первый этап гонки, опередив преследователей минимум 45 секунд.

    Победу в гонке одержала Норвегия, сборная России финишировала второй, третье место заняли французы.

    «Хорошо работали лыжи, сервис очень классно сработал. Плюс хорошее самочувствие, поскольку я спустился с гор и сейчас идет вторая волна [акклиматизации].

    На третьем круге немного накрыло, но для такой трассы это нормально. Мне было адски тяжело и в скиатлоне. Каждая гонка тяжелая, всегда выкладываешься», — цитирует 25-летнего спортсмена ТАСС.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Левантийцы не проиграют дома «подводникам»?
  • «Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Поднимется ли «Майнц» из зоны вылета?
  • «Шальке» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • «Бавария» снова поставить «Боруссию» на место?
  • «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.82
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Валенсия — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Шальке — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Урал — Уфа
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Леганес — Кастельон
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному