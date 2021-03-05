Червоткин назвал факторы удачного выступления в эстафете на ЧМ

Российский лыжникрассказал об удачном прохождении первого этапа мужской эстафеты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Червоткин выиграл первый этап гонки, опередив преследователей минимум 45 секунд.

Победу в гонке одержала Норвегия, сборная России финишировала второй, третье место заняли французы.

«Хорошо работали лыжи, сервис очень классно сработал. Плюс хорошее самочувствие, поскольку я спустился с гор и сейчас идет вторая волна [акклиматизации].

На третьем круге немного накрыло, но для такой трассы это нормально. Мне было адски тяжело и в скиатлоне. Каждая гонка тяжелая, всегда выкладываешься», — цитирует 25-летнего спортсмена ТАСС.