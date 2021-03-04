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    Вяльбе не сдержала слез после серебра российских лыжниц

    Прочие Лыжи
    Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась эмоциями после серебра россиянок в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе.

    Елена Вяльбе
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    Елена Вяльбе

    «У меня такое счастье за девчонок, мы все-таки не зря надеялись и верили в них. Я неоднократно говорила, что эстафета — самая непредсказуемая гонка.

    Все считали фаворитами шведок, и мы видели, какая трагичная у них сложилась гонка. Хочу сказать спасибо огромное всем девчонкам, нашему сервису. Я просто счастлива.

    Увидев девочек после гонки, мы только обнимались-целовались. Поддержала Наташу, она сказала, что было тяжело. Я сказала девчонкам: "Спасибо, мои ласточки, как я вас люблю!" И Наташа, и Татьяна — мужественные абсолютно.

  • Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира
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    • Понимая, что ждет впереди, и имея такие травмы, они в строю и очень достойно выступают. Выше всех похвал. Что касается переживаний, то я привыкла к этому. Когда мне по рации говорят не плакать, я отвечаю, что это хорошие слезы», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

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