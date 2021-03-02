Бородавко назвал состав женской сборной России на эстафетную гонку на ЧМ

Юлия Ступак Фото: globallookpress.com
Сборную России представят Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина.
«Да, состав такой. Сейчас главное — определить расстановку по этапам. Это мы еще будем решать.
Состав на мужскую эстафету определим, как и ожидалось, после завтрашней мужской индивидуальной гонки.
Наталья Непряева с каждой гонкой чувствует себя все лучше. Мы очень надеемся, что она еще скажет свое веское слово.
В частности, в эстафете, на которую женская команда сильно рассчитывает. В обеих эстафетных гонках мы рассчитываем на медали. Иначе нет смысла выходить на старт», — заявил Бородавко «Спорту день за днем».
Женская эстафета пройдет 4 марта, начало в 14:55 (мск).