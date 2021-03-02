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    Бородавко назвал состав женской сборной России на эстафетную гонку на ЧМ

    Прочие Лыжи
    Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко огласил состав национальной команды на женскую эстафету на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

    Юлия Ступак
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    Юлия Ступак

    Сборную России представят Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина.

    «Да, состав такой. Сейчас главное — определить расстановку по этапам. Это мы еще будем решать.

    Состав на мужскую эстафету определим, как и ожидалось, после завтрашней мужской индивидуальной гонки.

    Наталья Непряева с каждой гонкой чувствует себя все лучше. Мы очень надеемся, что она еще скажет свое веское слово.

    В частности, в эстафете, на которую женская команда сильно рассчитывает. В обеих эстафетных гонках мы рассчитываем на медали. Иначе нет смысла выходить на старт», — заявил Бородавко «Спорту день за днем».

    Женская эстафета пройдет 4 марта, начало в 14:55 (мск).

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