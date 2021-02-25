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    Вяльбе: Провал в женском спринте мне вообще непонятен

    Прочие Лыжи
    Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги спринтерских гонок на чемпионате мира.

    Елена Вяльбе
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    Елена Вяльбе

    Напомним, что российские лыжницы не смогли пробиться в финальный забег, а Александр Большунов и Сергей Устюгов заняли четвертое и пятое места соответственно.

    Победу у мужчин в Оберстдорфе праздновал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, у женщин золото завоевала шведская лыжница Йонна Сундлинг.

    «Не будем посыпать голову пеплом, все-таки первый день чемпионата мира, он еще достаточно длинный. В любом случае, два человека были в финале.

    Надо уметь достойно проигрывать сильным соперникам. Считаю, что в спринте Клебо объективно реально лучший в мире, ничего тут не скажешь.

    Провал в женском спринте мне вообще непонятен. Что произошло, что случилось, но ближе к вечеру пообщаемся с тренерами.

    По Юле (Ступак) мне понятно, видно было, как она боится спусков, она на них бешено открывалась.

    По Наталье (Непряевой) тоже все ясно, нет у нее нужной формы. Как бы хорошо она ни тренировалась, все равно тренировки с одной палкой — это не тренировки перед чемпионатом мира.

    Будем надеяться, что она будет набирать форму изо дня в день. У Татьяны (Сориной) стечение обстоятельств, финка упала, и она улетела», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

    Также Вяльбе призналась, что в мужском спринте ее разочаровал Глеб Ретивых.

    «Я на него очень надеялась, не понимаю, что с ним. Эти забеги он бегал помедленнее, чем Большунов и Устюгов.

    Думаю, он тактически проиграл, потому что он всегда делает так, что не идет в лидерах, потом садится и где-то на финише обыгрывает, но его забег не был таким сильным, чтобы пройти "лаки лузером".

    По Сане тоже мы понимаем, что он не сделал ту скоростную работу, которую нужно было, из-за простуды, ему надо было быстрее спуститься с гор, чтобы быстрее избавиться от болячки. Думаю, он сегодня хорошо продышался.

    Конечно, четвертое место — самое обидное, но спорт есть спорт. Сереге пока многого не хватает, его лимитирует состояние ноги, плеча, спины, человек скован», — подытожила глава ФЛГР.

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